Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 00:22

Огонь Олимпиады-2024 зажгли трехкратные чемпионы Игр Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

На церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже был зажжен олимпийский огонь. Его зажгли французский дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.

Они зажгли чашу в виде большого воздушного шара. Шар взлетел в небо над Парижем вместе с олимпийским огнем.

Личность факелоносца, которого называли «Зорро», до последнего держалась в секрете. Во время церемонии открытия он появлялся в маске.

Ринер — трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо (2012, 2016, 2020). Перек — трехкратная олимпийская чемпионка в беге на 200 и 400 метров.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории прошла не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоялась на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Олимпиада
6
0
Читайте также
Теннис на Олимпийских играх 2024 в Париже: расписание, участники и кто из россиян выступает
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бах: «Мы все уважаем одни и те же правила, все уважаем друг друга»

Селин Дион выступила на Эйфелевой башне на церемонии открытия Игр-2024