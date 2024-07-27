Огонь Олимпиады-2024 зажгли трехкратные чемпионы Игр Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер

На церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже был зажжен олимпийский огонь. Его зажгли французский дзюдоист Тедди Ринер и легкоатлетка Мари-Жозе Перек.

Они зажгли чашу в виде большого воздушного шара. Шар взлетел в небо над Парижем вместе с олимпийским огнем.

Личность факелоносца, которого называли «Зорро», до последнего держалась в секрете. Во время церемонии открытия он появлялся в маске.

Ринер — трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо (2012, 2016, 2020). Перек — трехкратная олимпийская чемпионка в беге на 200 и 400 метров.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории прошла не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоялась на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.