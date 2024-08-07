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Париж-2024

Сегодня, 19:02

Захарова жестко раскритиковала МОК за вручение медалей Игр-2022 без россиян: «Извращение олимпийского движения до неузнаваемости»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» оценила решение МОК не приглашать российских фигуристов на награждение командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Церемония прошла в Париже, в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу.

«Что вы хотите от людей, которые допускают мужчин с отрезанными половыми органами боксировать женщин? Что вы хотите от людей, которые разрешают трансгендерам, сидящим на гормонотерапии, соревноваться наряду с допинг-чистыми атлетами? Мотивы у всех разные, а итог один — извращение олимпийского движения до неузнаваемости», — сказала Захарова «СЭ».

Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.

Фигурное катание
Олимпиада
Пекин-2022
МОК
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