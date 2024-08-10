Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 10 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Всего в субботу, 10 августа, будет разыграно 56 медалей в 21 виде спорта (легкая атлетика, гольф, гандбол, настольный теннис, водное поло, баскетбол, тяжелая атлетика, скалолазание, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, прыжки в воду, футбол, велоспорт, современное пятиборье, борьба, синхронное плавание, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 33 39 39 111 2 Китай 32 27 23 83 3 Австралия 18 16 14 48 4 Япония 16 8 13 37 5 Великобритания 14 20 23 57 6 Франция 14 20 22 56 7 Корея 13 8 7 28 8 Нидерланды 13 6 10 29 9 Германия 12 9 8 29 10 Италия 11 12 13 36 11 Канада 7 6 11 24 12 Новая Зеландия 6 7 2 15 13 Венгрия 5 5 5 15 14 Узбекистан 5 0 3 8 15 Испания 4 3 8 15 16 Ирландия 4 0 3 7 17 Бразилия 3 6 9 18 18 Украина 3 4 4 11 19 Швеция 3 4 3 10 20 Румыния 3 4 1 8 21 Болгария 3 1 3 7 22 Бельгия 3 0 6 9 23 Иран 2 4 2 8 24 Азербайджан 2 2 1 5 25 Кения 2 1 3 6 26 Куба 2 1 3 6 27 Хорватия 2 1 3 6 28 Сербия 2 1 0 3 29 Австрия 2 0 2 4 30 Гонконг 2 0 2 4 31 Филиппины 2 0 2 4 32 Индонезия 2 0 1 3 33 Чехия 2 0 1 3 34 Алжир 2 0 0 2 35 Израиль 1 4 1 6 36 Казахстан 1 3 3 7 37 Таиланд 1 3 2 6 38 Ямайка 1 3 2 6 39 Швейцария 1 2 5 8 40 Дания 1 2 2 5 41 ЮАР 1 2 2 5 42 Грузия 1 2 1 4 43 Эквадор 1 2 1 4 44 Белоруссия 1 2 0 3 45 Греция 1 1 6 8 46 Польша 1 1 5 7 47 Аргентина 1 1 1 3 48 Норвегия 1 1 1 3 49 Тунис 1 1 1 3 50 Бахрейн 1 1 0 2 51 Сент-Люсия 1 1 0 2 52 Словения 1 1 0 2 53 Уганда 1 1 0 2 54 Чили 1 1 0 2 55 Тайвань 1 0 5 6 56 Доминиканская Республика 1 0 2 3 57 Гватемала 1 0 1 2 58 Марокко 1 0 1 2 59 Ботсвана 1 0 0 1 60 Доминика 1 0 0 1 61 Пакистан 1 0 0 1 62 Турция 0 3 3 9 66 Мексика 0 3 2 5 65 Колумбия 0 3 0 3 65 КНДР 0 2 4 6 66 Литва 0 2 2 4 67 Армения 0 2 1 3 68 Португалия 0 2 1 3 69 Эфиопия 0 2 0 2 70 Индия 0 1 5 6 71 Киргизия 0 1 3 4 72 Молдавия 0 1 3 4 73 Косово 0 1 1 2 74 Иордания 0 1 0 1 75 Кипр 0 1 0 1 76 Монголия 0 1 0 1 77 Россия 0 1 0 1 78 Фиджи 0 1 0 1 79 Таджикистан 0 0 3 3 80 Гренада 0 0 2 2 81 Малайзия 0 0 2 2 82 Египет 0 0 1 1 83 Замбия 0 0 1 1 84 Кабо-Верде 0 0 1 1 85 МОК 0 0 1 1 86 Перу 0 0 1 1 87 Сингапур 0 0 1 1 88 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже