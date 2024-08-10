Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 10 августа

Сегодня, 08:15
Всего в субботу, 10 августа, будет разыграно 56 медалей в 21 виде спорта (легкая атлетика, гольф, гандбол, настольный теннис, водное поло, баскетбол, тяжелая атлетика, скалолазание, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, прыжки в воду, футбол, велоспорт, современное пятиборье, борьба, синхронное плавание, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|33
|39
|39
|111
|2
|Китай
|32
|27
|23
|83
|3
|Австралия
|18
|16
|14
|48
|4
|Япония
|16
|8
|13
|37
|5
|Великобритания
|14
|20
|23
|57
|6
|Франция
|14
|20
|22
|56
|7
|Корея
|13
|8
|7
|28
|8
|Нидерланды
|13
|6
|10
|29
|9
|Германия
|12
|9
|8
|29
|10
|Италия
|11
|12
|13
|36
|11
|Канада
|7
|6
|11
|24
|12
|Новая Зеландия
|6
|7
|2
|15
|13
|Венгрия
|5
|5
|5
|15
|14
|Узбекистан
|5
|0
|3
|8
|15
|Испания
|4
|3
|8
|15
|16
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|17
|Бразилия
|3
|6
|9
|18
|18
|Украина
|3
|4
|4
|11
|19
|Швеция
|3
|4
|3
|10
|20
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|21
|Болгария
|3
|1
|3
|7
|22
|Бельгия
|3
|0
|6
|9
|23
|Иран
|2
|4
|2
|8
|24
|Азербайджан
|2
|2
|1
|5
|25
|Кения
|2
|1
|3
|6
|26
|Куба
|2
|1
|3
|6
|27
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|28
|Сербия
|2
|1
|0
|3
|29
|Австрия
|2
|0
|2
|4
|30
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|31
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|32
|Индонезия
|2
|0
|1
|3
|33
|Чехия
|2
|0
|1
|3
|34
|Алжир
|2
|0
|0
|2
|35
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|36
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|37
|Таиланд
|1
|3
|2
|6
|38
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|39
|Швейцария
|1
|2
|5
|8
|40
|Дания
|1
|2
|2
|5
|41
|ЮАР
|1
|2
|2
|5
|42
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|43
|Эквадор
|1
|2
|1
|4
|44
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|45
|Греция
|1
|1
|6
|8
|46
|Польша
|1
|1
|5
|7
|47
|Аргентина
|1
|1
|1
|3
|48
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|49
|Тунис
|1
|1
|1
|3
|50
|Бахрейн
|1
|1
|0
|2
|51
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|52
|Словения
|1
|1
|0
|2
|53
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|54
|Чили
|1
|1
|0
|2
|55
|Тайвань
|1
|0
|5
|6
|56
|Доминиканская Республика
|1
|0
|2
|3
|57
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|58
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|59
|Ботсвана
|1
|0
|0
|1
|60
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|61
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|62
|Турция
|0
|3
|3
|9
|66
|Мексика
|0
|3
|2
|5
|65
|Колумбия
|0
|3
|0
|3
|65
|КНДР
|0
|2
|4
|6
|66
|Литва
|0
|2
|2
|4
|67
|Армения
|0
|2
|1
|3
|68
|Португалия
|0
|2
|1
|3
|69
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|70
|Индия
|0
|1
|5
|6
|71
|Киргизия
|0
|1
|3
|4
|72
|Молдавия
|0
|1
|3
|4
|73
|Косово
|0
|1
|1
|2
|74
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|75
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|76
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|77
|Россия
|0
|1
|0
|1
|78
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|79
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|80
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|81
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|82
|Египет
|0
|0
|1
|1
|83
|Замбия
|0
|0
|1
|1
|84
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|85
|МОК
|0
|0
|1
|1
|86
|Перу
|0
|0
|1
|1
|87
|Сингапур
|0
|0
|1
|1
|88
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже