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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 11 августа

Золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 11 августа будет разыграно 13 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Воскресенье, 11&nbsp;августа,&nbsp;&mdash; заключительный день Олимпиады. Олимпиада-2024: заключительный день Игр. Онлайн-трансляция 11 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 39 27 24 90
2 США 38 42 42 122
3 Австралия 18 18 14 50
4 Япония 18 12 13 43
5 Франция 16 24 22 62
6 Великобритания 14 22 27 63
7 Корея 13 8 9 30
8 Нидерланды 13 7 12 32
9 Германия 12 11 8 31
10 Италия 11 13 15 39
11 Канада 9 7 11 27
12 Новая Зеландия 9 7 2 18
13 Узбекистан 8 2 3 13
14 Венгрия 5 7 6 18
15 Испания 5 4 8 17
16 Швеция 4 4 3 11
17 Кения 4 2 4 10
18 Норвегия 4 1 3 8
19 Ирландия 4 0 3 7
20 Бразилия 3 7 10 20
21 Украина 3 5 4 12
22 Иран 3 5 2 10
23 Румыния 3 4 1 8
24 Грузия 3 2 1 6
25 Бельгия 3 1 6 10
26 Болгария 3 1 3 7
27 Чехия 3 0 2 5
28 Азербайджан 2 2 2 6
29 Куба 2 1 5 8
30 Хорватия 2 1 3 6
31 Сербия 2 1 1 4
32 Словения 2 1 0 3
33 Тайвань 2 0 5 7
34 Австрия 2 0 3 5
35 Гонконг 2 0 2 4
36 Филиппины 2 0 2 4
37 Алжир 2 0 1 3
38 Индонезия 2 0 1 3
39 Израиль 1 5 1 7
40 Польша 1 3 5 9
41 Казахстан 1 3 3 7
42 Таиланд 1 3 2 6
43 ЮАР 1 3 2 6
44 Ямайка 1 3 2 6
45 Дания 1 2 5 8
46 Швейцария 1 2 5 8
47 Эквадор 1 2 2 5
48 Белоруссия 1 2 1 4
49 Португалия 1 2 1 4
50 Эфиопия 1 2 0 3
51 Греция 1 1 6 8
52 Аргентина 1 1 1 3
53 Бахрейн 1 1 1 3
54 Египет 1 1 1 3
55 Тунис 1 1 1 3
56 Ботсвана 1 1 0 2
57 Сент-Люсия 1 1 0 2
58 Уганда 1 1 0 2
59 Чили 1 1 0 2
60 Доминиканская Республика 1 0 2 3
61 Гватемала 1 0 1 2
62 Марокко 1 0 1 2
63 Доминика 1 0 0 1
64 Пакистан 1 0 0 1
65 Турция 0 3 5 8
66 Мексика 0 3 2 5
67 Армения 0 3 1 4
68 Колумбия 0 3 0 3
69 КНДР 0 2 4 6
70 Киргизия 0 2 4 6
71 Литва 0 2 2 4
72 Индия 0 1 5 6
73 Молдавия 0 1 3 4
74 Косово 0 1 1 2
75 Иордания 0 1 0 1
76 Кипр 0 1 0 1
77 Монголия 0 1 0 1
78 Панама 0 1 0 1
79 Россия 0 1 0 1
80 Фиджи 0 1 0 1
81 Таджикистан 0 0 3 3
82 Гренада 0 0 2 2
83 Малайзия 0 0 2 2
84 Албания 0 0 1 1
85 Замбия 0 0 1 1
86 Кабо-Верде 0 0 1 1
87 Катар 0 0 1 1
88 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1
89 МОК 0 0 1 1
90 Перу 0 0 1 1
91 Пуэрто-Рико 0 0 1 1
92 Сингапур 0 0 1 1
93 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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