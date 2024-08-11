Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 11 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 11 августа будет разыграно 13 комплектов медалей в 9 видах спорта — легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 39 27 24 90 2 США 38 42 42 122 3 Австралия 18 18 14 50 4 Япония 18 12 13 43 5 Франция 16 24 22 62 6 Великобритания 14 22 27 63 7 Корея 13 8 9 30 8 Нидерланды 13 7 12 32 9 Германия 12 11 8 31 10 Италия 11 13 15 39 11 Канада 9 7 11 27 12 Новая Зеландия 9 7 2 18 13 Узбекистан 8 2 3 13 14 Венгрия 5 7 6 18 15 Испания 5 4 8 17 16 Швеция 4 4 3 11 17 Кения 4 2 4 10 18 Норвегия 4 1 3 8 19 Ирландия 4 0 3 7 20 Бразилия 3 7 10 20 21 Украина 3 5 4 12 22 Иран 3 5 2 10 23 Румыния 3 4 1 8 24 Грузия 3 2 1 6 25 Бельгия 3 1 6 10 26 Болгария 3 1 3 7 27 Чехия 3 0 2 5 28 Азербайджан 2 2 2 6 29 Куба 2 1 5 8 30 Хорватия 2 1 3 6 31 Сербия 2 1 1 4 32 Словения 2 1 0 3 33 Тайвань 2 0 5 7 34 Австрия 2 0 3 5 35 Гонконг 2 0 2 4 36 Филиппины 2 0 2 4 37 Алжир 2 0 1 3 38 Индонезия 2 0 1 3 39 Израиль 1 5 1 7 40 Польша 1 3 5 9 41 Казахстан 1 3 3 7 42 Таиланд 1 3 2 6 43 ЮАР 1 3 2 6 44 Ямайка 1 3 2 6 45 Дания 1 2 5 8 46 Швейцария 1 2 5 8 47 Эквадор 1 2 2 5 48 Белоруссия 1 2 1 4 49 Португалия 1 2 1 4 50 Эфиопия 1 2 0 3 51 Греция 1 1 6 8 52 Аргентина 1 1 1 3 53 Бахрейн 1 1 1 3 54 Египет 1 1 1 3 55 Тунис 1 1 1 3 56 Ботсвана 1 1 0 2 57 Сент-Люсия 1 1 0 2 58 Уганда 1 1 0 2 59 Чили 1 1 0 2 60 Доминиканская Республика 1 0 2 3 61 Гватемала 1 0 1 2 62 Марокко 1 0 1 2 63 Доминика 1 0 0 1 64 Пакистан 1 0 0 1 65 Турция 0 3 5 8 66 Мексика 0 3 2 5 67 Армения 0 3 1 4 68 Колумбия 0 3 0 3 69 КНДР 0 2 4 6 70 Киргизия 0 2 4 6 71 Литва 0 2 2 4 72 Индия 0 1 5 6 73 Молдавия 0 1 3 4 74 Косово 0 1 1 2 75 Иордания 0 1 0 1 76 Кипр 0 1 0 1 77 Монголия 0 1 0 1 78 Панама 0 1 0 1 79 Россия 0 1 0 1 80 Фиджи 0 1 0 1 81 Таджикистан 0 0 3 3 82 Гренада 0 0 2 2 83 Малайзия 0 0 2 2 84 Албания 0 0 1 1 85 Замбия 0 0 1 1 86 Кабо-Верде 0 0 1 1 87 Катар 0 0 1 1 88 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 89 МОК 0 0 1 1 90 Перу 0 0 1 1 91 Пуэрто-Рико 0 0 1 1 92 Сингапур 0 0 1 1 93 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже