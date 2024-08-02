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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 2 августа

Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В пятницу, 2 августа, на соревнованиях будет разыграно 25 комплектов медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр-2024 в пятницу, 2 августа.

Диана Шнайдер, Анжела Бладцева, Мирра Андреева. Олимпиада 2024: Андреева/Шнайдер в битве за финал и надежда на Бладцеву. Онлайн-трансляция 2 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 Китай 11 7 6 24
2 США 9 15 13 37
3 Франция 8 11 8 27
4 Австралия 8 6 4 18
5 Япония 8 3 5 16
6 Великобритания 6 7 7 20
7 Корея 6 3 3 12
8 Италия 5 7 4 16
9 Канада 3 2 3 8
10 Германия 2 2 2 6
11 Нидерланды 2 2 2 6
12 Новая Зеландия 2 2 1 5
13 Румыния 2 1 1 4
14 Гонконг 2 0 2 4
15 Азербайджан 2 0 0 2
16 Венгрия 1 2 1 4
17 Грузия 1 2 0 3
18 Швеция 1 1 2 4
19 ЮАР 1 1 2 4
20 Бельгия 1 0 2 3
21 Ирландия 1 0 2 3
22 Казахстан 1 0 2 3
23 Гватемала 1 0 1 2
24 Узбекистан 1 0 1 2
25 Хорватия 1 0 1 2
26 Аргентина 1 0 0 1
27 Сербия 1 0 0 1
28 Словения 1 0 0 1
29 Эквадор 1 0 0 1
30 Бразилия 0 3 3 6
31 КНДР 0 2 0 2
32 Испания 0 1 3 4
33 Польша 0 1 2 3
34 Швейцария 0 1 2 3
35 Греция 0 1 1 2
36 Израиль 0 1 1 2
37 Косово 0 1 1 2
38 Мексика 0 1 1 2
39 Турция 0 1 1 2
40 Украина 0 1 1 2
41 Монголия 0 1 0 1
42 Тунис 0 1 0 1
43 Фиджи 0 1 0 1
44 Индия 0 0 3 3
45 Молдавия 0 0 2 2
46 Австрия 0 0 1 1
47 Египет 0 0 1 1
48 Португалия 0 0 1 1
49 Словакия 0 0 1 1
50 Таджикистан 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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