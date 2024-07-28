Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 28 июля, Южная Корея обошла США

Сегодня, 14:20
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
В воскресенье, 28 июля, разыгрываются 13 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельбе, маунтинбайке, дзюдо, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании, фехтовании.
Сборная Китая завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, мужчины). Сборная Южной Кореи также выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, женщины).
Медальный зачет Олимпиады-2024
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Общее число медалей
|1.
|Австралия
|3
|2
|0
|5
|
2.
|
Китай
|
3
|
0
|
1
|
4
|3.
|Южная Корея
|2
|2
|1
|5
|4.
|США
|1
|2
|2
|5
|5.
|Франция
|1
|2
|1
|4
|6.
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|Япония
|1
|0
|1
|2
|Казахстан
|1
|0
|1
|2
|7.
|Германия
|1
|0
|0
|1
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|8.
|Италия
|0
|2
|3
|5
|
9.
|
Великобритания
|
0
|
1
|
1
|
2
|10.
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|Канада
|0
|1
|0
|1
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|11.
|Испания
|0
|0
|1
|1
|Швеция
|0
|0
|1
|1
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|ЮАР
|0
|0
|1
|1