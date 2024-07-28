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Париж-2024

Сегодня, 14:20

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 28 июля, Южная Корея обошла США

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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 28 июля, разыгрываются 13 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельбе, маунтинбайке, дзюдо, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании, фехтовании.

Сборная Китая завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, мужчины). Сборная Южной Кореи также выиграла золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м, женщины).

Медальный зачет Олимпиады-2024

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Общее число медалей
1. Австралия 3 2 0 5

2.

Китай

3

0

1

4
3. Южная Корея 2 2 1 5
4. США 1 2 2 5
5. Франция 1 2 1 4
6. Бельгия 1 0 1 2
Япония 1 0 1 2
Казахстан 1 0 1 2
7. Германия 1 0 0 1
Гонконг 1 0 0 1
8. Италия 0 2 3 5

9.

Великобритания

0

1

1

2
10. Монголия 0 1 0 1
Канада 0 1 0 1
Фиджи 0 1 0 1
Тунис 0 1 0 1
11. Испания 0 0 1 1
Швеция 0 0 1 1
Венгрия 0 0 1 1
ЮАР 0 0 1 1
0
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