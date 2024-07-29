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Париж-2024

Сегодня, 08:35

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 29 июля

Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В понедельник, 29 июля будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, конном спорте, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, стрельбе из лука, скейтбординге, гребном слаломе, спортивной гимнастике, плавании и фехтовании.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию третьего медального дня Игр-2024.

Рафаэль Надаль. Олимпиада 2024: Джокович против Надаля и матчи российских теннисистов. Онлайн-трансляция 29 июля

Медальный зачет Олимпиады-2024

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Общее число медалей
1. Япония 4 2 1 7
2. Австралия 4 2 0 6
3. США 3 6 3 12
4. Франция 3 2 2 7

5.

Корея

3

2

1

6
6. Китай 3 1 2 6
7. Италия 1 2 3 6
8. Казахстан 1 0 2 3
9. Бельгия 1 0 1 2
10. Германия 1 0 0 1
Гонконг 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1

11.

Великобритания

0

2

2

4
12. Бразилия 0 1 2 3
13. Канада 0 1 1 2
14. Монголия 0 1 0 1
Тунис 0 1 0 1
Польша 0 1 0 1
Фиджи 0 1 0 1
15. Швеция 0 0 2 2
16. Венгрия 0 0 1 1
Индия 0 0 1 1
Мексика 0 0 1 1
Испания 0 0 1 1
Молдавия 0 0 1 1
ЮАР 0 0 1 1
0
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