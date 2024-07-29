Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 29 июля

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В понедельник, 29 июля будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, конном спорте, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо, стрельбе из лука, скейтбординге, гребном слаломе, спортивной гимнастике, плавании и фехтовании.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию третьего медального дня Игр-2024.

Медальный зачет Олимпиады-2024