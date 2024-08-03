Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 3 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В субботу, 3 августа, на соревнованиях будет разыграно 23 комплекта медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа.

Медальный зачет Олимпиады-2024 Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 13 9 9 31 2 Франция 11 12 13 36 3 Австралия 11 6 5 22 4 США 9 18 16 43 5 Великобритания 9 10 8 27 6 Япония 8 4 6 18 7 Корея 7 5 4 16 8 Италия 5 8 4 17 9 Нидерланды 4 3 2 9 10 Канада 3 2 6 11 11 Германия 2 3 2 7 12 Новая Зеландия 2 3 1 6 13 Румыния 2 3 1 6 14 Венгрия 2 2 1 5 15 Гонконг 2 0 2 4 16 Ирландия 2 0 2 4 17 Хорватия 2 0 1 3 18 Азербайджан 2 0 0 2 19 Бразилия 1 3 3 7 20 Швеция 1 2 2 5 21 Грузия 1 2 0 3 22 Швейцария 1 1 4 6 23 Испания 1 1 3 5 24 ЮАР 1 1 2 4 25 Белоруссия 1 1 0 2 26 Бельгия 1 0 2 3 27 Казахстан 1 0 2 3 28 Узбекистан 1 0 2 3 29 Гватемала 1 0 1 2 30 Чехия 1 0 1 2 31 Аргентина 1 0 0 1 32 Сербия 1 0 0 1 33 Словения 1 0 0 1 34 Уганда 1 0 0 1 35 Эквадор 1 0 0 1 36 Израиль 0 2 1 3 37 Мексика 0 2 1 3 38 КНДР 0 2 0 2 39 Греция 0 1 3 4 40 Польша 0 1 3 4 41 Косово 0 1 1 2 42 Турция 0 1 1 2 43 Украина 0 1 1 2 44 Монголия 0 1 0 1 45 Тунис 0 1 0 1 46 Фиджи 0 1 0 1 47 Эфиопия 0 1 0 1 48 Индия 0 0 3 3 49 Молдавия 0 0 2 2 50 Таджикистан 0 0 2 2 51 Австрия 0 0 1 1 52 Египет 0 0 1 1 53 Португалия 0 0 1 1 54 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже