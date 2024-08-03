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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 3 августа

Ана Горшкова
Корреспондент
Золотая медаль Олимпиады-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В субботу, 3 августа, на соревнованиях будет разыграно 23 комплекта медалей в 13 видах спорта (стрельба, прыжки в воду, академическая гребля, теннис, парусный спорт, прыжки на батуте, конный спорт, стрельба из лука, дзюдо, фехтование, плавание, легкая атлетика, BMX-гонки).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

13

9

9

31

2

Франция

11

12

13

36

3

Австралия

11

6

5

22

4

США

9

18

16

43

5

Великобритания

9

10

8

27

6

Япония

8

4

6

18

7

Корея

7

5

4

16

8

Италия

5

8

4

17

9

Нидерланды

4

3

2

9

10

Канада

3

2

6

11

11

Германия

2

3

2

7

12

Новая Зеландия

2

3

1

6

13

Румыния

2

3

1

6

14

Венгрия

2

2

1

5

15

Гонконг

2

0

2

4

16

Ирландия

2

0

2

4

17

Хорватия

2

0

1

3

18

Азербайджан

2

0

0

2

19

Бразилия

1

3

3

7

20

Швеция

1

2

2

5

21

Грузия

1

2

0

3

22

Швейцария

1

1

4

6

23

Испания

1

1

3

5

24

ЮАР

1

1

2

4

25

Белоруссия

1

1

0

2

26

Бельгия

1

0

2

3

27

Казахстан

1

0

2

3

28

Узбекистан

1

0

2

3

29

Гватемала

1

0

1

2

30

Чехия

1

0

1

2

31

Аргентина

1

0

0

1

32

Сербия

1

0

0

1

33

Словения

1

0

0

1

34

Уганда

1

0

0

1

35

Эквадор

1

0

0

1

36

Израиль

0

2

1

3

37

Мексика

0

2

1

3

38

КНДР

0

2

0

2

39

Греция

0

1

3

4

40

Польша

0

1

3

4

41

Косово

0

1

1

2

42

Турция

0

1

1

2

43

Украина

0

1

1

2

44

Монголия

0

1

0

1

45

Тунис

0

1

0

1

46

Фиджи

0

1

0

1

47

Эфиопия

0

1

0

1

48

Индия

0

0

3

3

49

Молдавия

0

0

2

2

50

Таджикистан

0

0

2

2

51

Австрия

0

0

1

1

52

Египет

0

0

1

1

53

Португалия

0

0

1

1

54

Словакия

0

0

1

1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

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