Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 30 июля

Сегодня, 08:35
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.
Во вторник, 30 июля будут разыграны 11 комплектов медалей в 8 видах спорта: стрельбе из пневматического оружия, настольном теннисе, стрельбе (трап), дзюдо, спортивной гимнастике, регби-7, фехтовании и плавании.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого медального дня Игр-2024.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
6
|
2
|
4
|
12
|
2
|
5
|
8
|
3
|
16
|
3
|
5
|
5
|
2
|
12
|
4
|
5
|
4
|
0
|
9
|
5
|
5
|
3
|
1
|
9
|
6
|
3
|
8
|
9
|
20
|
7
|
2
|
5
|
3
|
10
|
8
|
2
|
3
|
3
|
8
|
9
|
2
|
1
|
2
|
5
|
10
|
2
|
0
|
1
|
3
|
11
|
2
|
0
|
0
|
2
|
12
|
1
|
0
|
2
|
3
|
13
|
1
|
0
|
2
|
3
|
14
|
1
|
0
|
1
|
2
|
15
|
1
|
0
|
0
|
1
|
16
|
1
|
0
|
0
|
1
|
17
|
1
|
0
|
0
|
1
|
18
|
0
|
1
|
2
|
3
|
19
|
0
|
1
|
2
|
3
|
20
|
0
|
1
|
0
|
1
|
21
|
0
|
1
|
0
|
1
|
22
|
0
|
1
|
0
|
1
|
23
|
0
|
1
|
0
|
1
|
24
|
0
|
1
|
0
|
1
|
25
|
0
|
0
|
2
|
2
|
26
|
0
|
0
|
1
|
1
|
27
|
0
|
0
|
1
|
1
|
28
|
0
|
0
|
1
|
1
|
29
|
0
|
0
|
1
|
1
|
30
|
0
|
0
|
1
|
1
|
31
|
0
|
0
|
1
|
1
|
32
|
0
|
0
|
1
|
1
|
33
|
0
|
0
|
1
|
1
|
34
|
0
|
0
|
1
|
1
|
35
|
0
|
0
|
1
|
1
|
36
|
0
|
0
|
1
|
1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже.