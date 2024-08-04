Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В воскресенье, 4 августа будет разыграно 39 комплектов наград в 13 видах спорта (теннисе, боксе, спортивной гимнастике, плавании, легкой атлетике, фехтовании, настольном теннисе, шоссейных велогонках, стрельбе из лука, бадминтоне, стрельбе, гольфе и конном спорте).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию девятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 16 12 9 37 2 США 14 24 23 61 3 Франция 12 14 15 41 4 Австралия 12 8 7 27 5 Великобритания 10 10 13 33 6 Корея 9 7 5 21 7 Япония 8 5 9 22 8 Италия 6 8 5 19 9 Нидерланды 6 4 4 14 10 Канада 4 4 7 15 11 Германия 4 4 2 10 12 Румыния 3 3 1 7 13 Венгрия 3 2 2 7 14 Ирландия 3 0 2 5 15 Новая Зеландия 2 4 1 7 16 Хорватия 2 1 1 4 17 Бельгия 2 0 2 4 18 Гонконг 2 0 2 4 19 Азербайджан 2 0 0 2 20 Бразилия 1 4 4 9 21 Израиль 1 4 1 6 22 Швеция 1 2 2 5 23 Белоруссия 1 2 0 3 24 Грузия 1 2 0 3 25 Швейцария 1 1 4 6 26 Испания 1 1 3 5 27 Казахстан 1 1 2 4 28 ЮАР 1 1 2 4 29 Украина 1 1 1 3 30 Узбекистан 1 0 2 3 31 Гватемала 1 0 1 2 32 Чехия 1 0 1 2 33 Аргентина 1 0 0 1 34 Доминика 1 0 0 1 35 Норвегия 1 0 0 1 36 Сент-Люсия 1 0 0 1 37 Сербия 1 0 0 1 38 Словения 1 0 0 1 39 Уганда 1 0 0 1 40 Филиппины 1 0 0 1 41 Эквадор 1 0 0 1 42 Мексика 0 2 1 3 43 КНДР 0 2 0 2 44 Греция 0 1 3 4 45 Польша 0 1 3 4 46 Косово 0 1 1 2 47 Турция 0 1 1 2 48 Ямайка 0 1 1 2 49 Дания 0 1 0 1 50 Монголия 0 1 0 1 51 Тунис 0 1 0 1 52 Фиджи 0 1 0 1 53 Эфиопия 0 1 0 1 54 Индия 0 0 3 3 55 Молдавия 0 0 2 2 56 Таджикистан 0 0 2 2 57 Тайвань 0 0 2 2 58 Австрия 0 0 1 1 59 Гренада 0 0 1 1 60 Египет 0 0 1 1 61 Литва 0 0 1 1 62 Португалия 0 0 1 1 63 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже