Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 08:15

Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 5 августа

Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция) — медальный зачет на 5 августа: кто из стран лидирует по числу наград и золота, положение и таблица в актуальном виде, Китай и США

В понедельник, 5 августа будет разыгран 21 комплект наград в 10 видах спорта (триатлон, стрельба из пневматического оружия, бадминтон, спортивная гимнастика, скит, гребной слалом, легкая атлетика, трековые велогонки, баскетбол 3x3, серфинг).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Симона Байлз. Олимпиада-2024: за медали поборются Дюплантис и Байлз. Онлайн-трансляция 5 августа

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего
1 США 19 26 26 71
2 Китай 19 15 11 45
3 Франция 12 14 18 44
4 Австралия 12 11 8 31
5 Великобритания 10 12 15 37
6 Корея 10 7 7 24
7 Япония 9 5 10 24
8 Италия 7 10 5 22
9 Нидерланды 6 5 4 15
10 Германия 5 5 2 12
11 Канада 5 4 8 17
12 Венгрия 3 3 2 8
13 Румыния 3 3 1 7
14 Ирландия 3 0 3 6
15 Новая Зеландия 2 4 1 7
16 Швеция 2 3 2 7
17 Украина 2 1 3 6
18 Хорватия 2 1 1 4
19 Бельгия 2 0 3 5
20 Гонконг 2 0 2 4
21 Азербайджан 2 0 0 2
22 Сербия 2 0 0 2
23 Филиппины 2 0 0 2
24 Бразилия 1 4 5 10
25 Израиль 1 4 1 6
26 Испания 1 2 5 8
27 Грузия 1 2 1 4
28 Белоруссия 1 2 0 3
29 Швейцария 1 1 4 6
30 Казахстан 1 1 2 4
31 ЮАР 1 1 2 4
32 Узбекистан 1 0 2 3
33 Тайвань 1 0 2 3
34 Гватемала 1 0 1 2
35 Чехия 1 0 1 2
36 Алжир 1 0 0 1
37 Аргентина 1 0 0 1
38 Доминика 1 0 0 1
39 Норвегия 1 0 0 1
40 Сент-Люсия 1 0 0 1
41 Словения 1 0 0 1
42 Уганда 1 0 0 1
43 Чили 1 0 0 1
44 Эквадор 1 0 0 1
45 Ямайка 0 2 1 3
46 Мексика 0 2 1 3
47 КНДР 0 2 0 2
48 Греция 0 1 4 5
49 Польша 0 1 3 4
50 Косово 0 1 1 2
51 Турция 0 1 1 2
52 Армения 0 1 0 1
53 Дания 0 1 0 1
54 Монголия 0 1 0 1
55 Россия 0 1 0 1
56 Тунис 0 1 0 1
57 Фиджи 0 1 0 1
58 Эфиопия 0 1 0 1
59 Индия 0 0 3 3
60 Таджикистан 0 0 3 3
61 Доминиканская республика 0 0 2 2
62 Молдавия 0 0 2 2
63 Австрия 0 0 1 1
64 Кабо-Верде 0 0 1 1
65 Куба 0 0 1 1
66 Египет 0 0 1 1
67 Гренада 0 0 1 1
68 Индонезия 0 0 1 1
69 Литва 0 0 1 1
70 Малайзия 0 0 1 1
71 Португалия 0 0 1 1
72 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

0
Читайте также
В Париже десятый медальный день летней Олимпиады 2024
Украинка Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже
В Британии протестующие попытались поджечь отель
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Медведь загрыз рыбака в Магаданской области
Каждый пятый опрошенный российский автомобилист за три года попадал в ДТП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Первая медаль России и величие Джоковича. Обзор событий на Олимпиаде
Фотографу «СЭ» не дали снять наших медалисток. Двойные стандарты на Олимпиаде
«Если бы кто-то нам сказал, что выйдем в финал, не поверили бы. Но расстроены, что упустили золото». Андреева и Шнайдер после финала Олимпиады
Олимпиада 2024, 4 августа: Андреева и Шнайдер проиграли в финале и другие результаты дня
Корреспонденту «СЭ» запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер в нарушение правил
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 4 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада 2024, 5 августа: результаты дня