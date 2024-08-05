Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 5 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция) — медальный зачет на 5 августа: кто из стран лидирует по числу наград и золота, положение и таблица в актуальном виде, Китай и США

В понедельник, 5 августа будет разыгран 21 комплект наград в 10 видах спорта (триатлон, стрельба из пневматического оружия, бадминтон, спортивная гимнастика, скит, гребной слалом, легкая атлетика, трековые велогонки, баскетбол 3x3, серфинг).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня Олимпиады-2024 в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 19 26 26 71 2 Китай 19 15 11 45 3 Франция 12 14 18 44 4 Австралия 12 11 8 31 5 Великобритания 10 12 15 37 6 Корея 10 7 7 24 7 Япония 9 5 10 24 8 Италия 7 10 5 22 9 Нидерланды 6 5 4 15 10 Германия 5 5 2 12 11 Канада 5 4 8 17 12 Венгрия 3 3 2 8 13 Румыния 3 3 1 7 14 Ирландия 3 0 3 6 15 Новая Зеландия 2 4 1 7 16 Швеция 2 3 2 7 17 Украина 2 1 3 6 18 Хорватия 2 1 1 4 19 Бельгия 2 0 3 5 20 Гонконг 2 0 2 4 21 Азербайджан 2 0 0 2 22 Сербия 2 0 0 2 23 Филиппины 2 0 0 2 24 Бразилия 1 4 5 10 25 Израиль 1 4 1 6 26 Испания 1 2 5 8 27 Грузия 1 2 1 4 28 Белоруссия 1 2 0 3 29 Швейцария 1 1 4 6 30 Казахстан 1 1 2 4 31 ЮАР 1 1 2 4 32 Узбекистан 1 0 2 3 33 Тайвань 1 0 2 3 34 Гватемала 1 0 1 2 35 Чехия 1 0 1 2 36 Алжир 1 0 0 1 37 Аргентина 1 0 0 1 38 Доминика 1 0 0 1 39 Норвегия 1 0 0 1 40 Сент-Люсия 1 0 0 1 41 Словения 1 0 0 1 42 Уганда 1 0 0 1 43 Чили 1 0 0 1 44 Эквадор 1 0 0 1 45 Ямайка 0 2 1 3 46 Мексика 0 2 1 3 47 КНДР 0 2 0 2 48 Греция 0 1 4 5 49 Польша 0 1 3 4 50 Косово 0 1 1 2 51 Турция 0 1 1 2 52 Армения 0 1 0 1 53 Дания 0 1 0 1 54 Монголия 0 1 0 1 55 Россия 0 1 0 1 56 Тунис 0 1 0 1 57 Фиджи 0 1 0 1 58 Эфиопия 0 1 0 1 59 Индия 0 0 3 3 60 Таджикистан 0 0 3 3 61 Доминиканская республика 0 0 2 2 62 Молдавия 0 0 2 2 63 Австрия 0 0 1 1 64 Кабо-Верде 0 0 1 1 65 Куба 0 0 1 1 66 Египет 0 0 1 1 67 Гренада 0 0 1 1 68 Индонезия 0 0 1 1 69 Литва 0 0 1 1 70 Малайзия 0 0 1 1 71 Португалия 0 0 1 1 72 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже