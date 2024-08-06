Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 6 августа

Сегодня, 08:15
Во вторник, 6 августа, будет разыграно 19 комплектов наград в 8 видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, легкая атлетика, велоспорт, бокс).
Сегодня на Играх-2024 выступят три российских спортсмена — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|21
|30
|28
|79
|2
|Китай
|21
|18
|14
|53
|3
|Франция
|13
|16
|19
|48
|4
|Австралия
|13
|12
|8
|33
|5
|Великобритания
|12
|13
|17
|42
|6
|Корея
|11
|8
|7
|26
|7
|Япония
|10
|5
|11
|26
|8
|Италия
|9
|10
|6
|25
|9
|Нидерланды
|7
|5
|5
|17
|10
|Германия
|7
|5
|4
|16
|11
|Канада
|5
|4
|8
|17
|12
|Новая Зеландия
|3
|5
|1
|9
|13
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|14
|Швеция
|3
|3
|2
|8
|15
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|16
|Ирландия
|3
|0
|3
|6
|17
|Бразилия
|2
|5
|6
|13
|18
|Украина
|2
|2
|3
|7
|19
|Хорватия
|2
|1
|2
|5
|20
|Бельгия
|2
|0
|3
|5
|21
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|22
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|23
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|24
|Филиппины
|2
|0
|0
|2
|25
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|26
|Испания
|1
|3
|5
|9
|27
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|28
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|29
|Швейцария
|1
|1
|4
|6
|30
|Казахстан
|1
|1
|2
|4
|31
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|32
|Кения
|1
|1
|1
|3
|33
|Дания
|1
|1
|0
|2
|34
|Тайвань
|1
|0
|3
|4
|35
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|36
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|37
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|38
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|39
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|40
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|41
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|42
|Сент-Люсия
|1
|0
|0
|1
|43
|Словения
|1
|0
|0
|1
|44
|Уганда
|1
|0
|0
|1
|45
|Чили
|1
|0
|0
|1
|46
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|47
|КНДР
|0
|2
|1
|3
|48
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|49
|Ямайка
|0
|2
|1
|3
|50
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|51
|Греция
|0
|1
|5
|6
|52
|Польша
|0
|1
|3
|4
|53
|Косово
|0
|1
|1
|2
|54
|Турция
|0
|1
|1
|2
|55
|Армения
|0
|1
|0
|1
|56
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|57
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|58
|Россия
|0
|1
|0
|1
|59
|Таиланд
|0
|1
|0
|1
|60
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|61
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|62
|Индия
|0
|0
|3
|3
|63
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|64
|Доминиканская Республика
|0
|0
|2
|2
|65
|Литва
|0
|0
|2
|2
|66
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|67
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|68
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|69
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|70
|Египет
|0
|0
|1
|1
|71
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|72
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|73
|Куба
|0
|0
|1
|1
|74
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|75
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже