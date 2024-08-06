Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 6 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Во вторник, 6 августа, будет разыграно 19 комплектов наград в 8 видах спорта (конный спорт, парусный спорт, прыжки в воду, скейтбординг, борьба, легкая атлетика, велоспорт, бокс).

Сегодня на Играх-2024 выступят три российских спортсмена — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 21 30 28 79 2 Китай 21 18 14 53 3 Франция 13 16 19 48 4 Австралия 13 12 8 33 5 Великобритания 12 13 17 42 6 Корея 11 8 7 26 7 Япония 10 5 11 26 8 Италия 9 10 6 25 9 Нидерланды 7 5 5 17 10 Германия 7 5 4 16 11 Канада 5 4 8 17 12 Новая Зеландия 3 5 1 9 13 Венгрия 3 3 2 8 14 Швеция 3 3 2 8 15 Румыния 3 3 1 7 16 Ирландия 3 0 3 6 17 Бразилия 2 5 6 13 18 Украина 2 2 3 7 19 Хорватия 2 1 2 5 20 Бельгия 2 0 3 5 21 Гонконг 2 0 2 4 22 Азербайджан 2 0 0 2 23 Сербия 2 0 0 2 24 Филиппины 2 0 0 2 25 Израиль 1 4 1 6 26 Испания 1 3 5 9 27 Грузия 1 2 1 4 28 Белоруссия 1 2 0 3 29 Швейцария 1 1 4 6 30 Казахстан 1 1 2 4 31 ЮАР 1 1 2 4 32 Кения 1 1 1 3 33 Дания 1 1 0 2 34 Тайвань 1 0 3 4 35 Узбекистан 1 0 2 3 36 Гватемала 1 0 1 2 37 Чехия 1 0 1 2 38 Алжир 1 0 0 1 39 Аргентина 1 0 0 1 40 Доминика 1 0 0 1 41 Норвегия 1 0 0 1 42 Сент-Люсия 1 0 0 1 43 Словения 1 0 0 1 44 Уганда 1 0 0 1 45 Чили 1 0 0 1 46 Эквадор 1 0 0 1 47 КНДР 0 2 1 3 48 Мексика 0 2 1 3 49 Ямайка 0 2 1 3 50 Эфиопия 0 2 0 2 51 Греция 0 1 5 6 52 Польша 0 1 3 4 53 Косово 0 1 1 2 54 Турция 0 1 1 2 55 Армения 0 1 0 1 56 Колумбия 0 1 0 1 57 Монголия 0 1 0 1 58 Россия 0 1 0 1 59 Таиланд 0 1 0 1 60 Тунис 0 1 0 1 61 Фиджи 0 1 0 1 62 Индия 0 0 3 3 63 Таджикистан 0 0 3 3 64 Доминиканская Республика 0 0 2 2 65 Литва 0 0 2 2 66 Малайзия 0 0 2 2 67 Молдавия 0 0 2 2 68 Австрия 0 0 1 1 69 Гренада 0 0 1 1 70 Египет 0 0 1 1 71 Индонезия 0 0 1 1 72 Кабо-Верде 0 0 1 1 73 Куба 0 0 1 1 74 Португалия 0 0 1 1 75 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже