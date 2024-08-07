Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 7 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

В среду, 7 августа, будет разыграно 39 медалей в 10 видах спорта (бокс, легкая атлетика, парусный спорт, спортивное скалолазание, тяжелая атлетика, скейтбординг, велоспорт, борьба, синхронное плавание, тхэквондо).

Сегодня на Играх-2024 выступит россиянин Захар Петров в соревнованиях гребцов на каноэ-одиночке на 1000 м.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию медального дня на Олимпиаде в Париже.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 24 31 31 86 2 Китай 22 21 16 59 3 Австралия 14 12 9 35 4 Франция 13 16 19 48 5 Великобритания 12 15 19 46 6 Корея 11 8 7 26 7 Япония 11 6 12 29 8 Италия 9 10 7 26 9 Нидерланды 8 5 6 19 10 Германия 8 5 4 17 11 Канада 6 4 8 18 12 Ирландия 4 0 3 7 13 Новая Зеландия 3 5 1 9 14 Венгрия 3 3 2 8 15 Швеция 3 3 2 8 16 Румыния 3 3 1 7 17 Бразилия 2 5 6 13 18 Украина 2 2 3 7 19 Хорватия 2 1 2 5 20 Бельгия 2 0 3 5 21 Гонконг 2 0 2 4 22 Азербайджан 2 0 0 2 23 Сербия 2 0 0 2 24 Филиппины 2 0 0 2 25 Израиль 1 4 1 6 26 Испания 1 3 5 9 27 Швейцария 1 2 4 7 28 Грузия 1 2 1 4 29 Белоруссия 1 2 0 3 30 Греция 1 1 5 7 31 Казахстан 1 1 3 5 32 Кения 1 1 2 4 33 ЮАР 1 1 2 4 34 Дания 1 1 0 2 35 Сент-Люсия 1 1 0 2 36 Уганда 1 1 0 2 37 Чили 1 1 0 2 38 Тайвань 1 0 4 5 39 Узбекистан 1 0 2 3 40 Гватемала 1 0 1 2 41 Куба 1 0 1 2 42 Чехия 1 0 1 2 43 Алжир 1 0 0 1 44 Аргентина 1 0 0 1 45 Бахрейн 1 0 0 1 46 Доминика 1 0 0 1 47 Норвегия 1 0 0 1 48 Словения 1 0 0 1 49 Эквадор 1 0 0 1 50 Ямайка 0 3 1 4 51 КНДР 0 2 3 5 52 Мексика 0 2 1 3 53 Эфиопия 0 2 0 2 54 Польша 0 1 3 4 55 Турция 0 1 2 3 56 Киргизия 0 1 1 2 57 Косово 0 1 1 2 58 Таиланд 0 1 1 2 59 Армения 0 1 0 1 60 Колумбия 0 1 0 1 61 Монголия 0 1 0 1 62 Россия 0 1 0 1 63 Тунис 0 1 0 1 64 Фиджи 0 1 0 1 65 Индия 0 0 3 3 66 Таджикистан 0 0 3 3 67 Доминиканская Республика 0 0 2 2 68 Литва 0 0 2 2 69 Малайзия 0 0 2 2 70 Молдавия 0 0 2 2 71 Австрия 0 0 1 1 72 Кабо-Верде 0 0 1 1 73 Египет 0 0 1 1 74 Гренада 0 0 1 1 75 Индонезия 0 0 1 1 76 Иран 0 0 1 1 77 Португалия 0 0 1 1 78 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже