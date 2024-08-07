Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 7 августа

Сегодня, 08:15
В среду, 7 августа, будет разыграно 39 медалей в 10 видах спорта (бокс, легкая атлетика, парусный спорт, спортивное скалолазание, тяжелая атлетика, скейтбординг, велоспорт, борьба, синхронное плавание, тхэквондо).
Сегодня на Играх-2024 выступит россиянин Захар Петров в соревнованиях гребцов на каноэ-одиночке на 1000 м.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию медального дня на Олимпиаде в Париже.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|24
|31
|31
|86
|2
|Китай
|22
|21
|16
|59
|3
|Австралия
|14
|12
|9
|35
|4
|Франция
|13
|16
|19
|48
|5
|Великобритания
|12
|15
|19
|46
|6
|Корея
|11
|8
|7
|26
|7
|Япония
|11
|6
|12
|29
|8
|Италия
|9
|10
|7
|26
|9
|Нидерланды
|8
|5
|6
|19
|10
|Германия
|8
|5
|4
|17
|11
|Канада
|6
|4
|8
|18
|12
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|13
|Новая Зеландия
|3
|5
|1
|9
|14
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|15
|Швеция
|3
|3
|2
|8
|16
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|17
|Бразилия
|2
|5
|6
|13
|18
|Украина
|2
|2
|3
|7
|19
|Хорватия
|2
|1
|2
|5
|20
|Бельгия
|2
|0
|3
|5
|21
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|22
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|23
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|24
|Филиппины
|2
|0
|0
|2
|25
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|26
|Испания
|1
|3
|5
|9
|27
|Швейцария
|1
|2
|4
|7
|28
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|29
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|30
|Греция
|1
|1
|5
|7
|31
|Казахстан
|1
|1
|3
|5
|32
|Кения
|1
|1
|2
|4
|33
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|34
|Дания
|1
|1
|0
|2
|35
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|36
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|37
|Чили
|1
|1
|0
|2
|38
|Тайвань
|1
|0
|4
|5
|39
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|40
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|41
|Куба
|1
|0
|1
|2
|42
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|43
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|44
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|45
|Бахрейн
|1
|0
|0
|1
|46
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|47
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|48
|Словения
|1
|0
|0
|1
|49
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|50
|Ямайка
|0
|3
|1
|4
|51
|КНДР
|0
|2
|3
|5
|52
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|53
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|54
|Польша
|0
|1
|3
|4
|55
|Турция
|0
|1
|2
|3
|56
|Киргизия
|0
|1
|1
|2
|57
|Косово
|0
|1
|1
|2
|58
|Таиланд
|0
|1
|1
|2
|59
|Армения
|0
|1
|0
|1
|60
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|61
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|62
|Россия
|0
|1
|0
|1
|63
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|64
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|65
|Индия
|0
|0
|3
|3
|66
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|67
|Доминиканская Республика
|0
|0
|2
|2
|68
|Литва
|0
|0
|2
|2
|69
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|70
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|71
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|72
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|73
|Египет
|0
|0
|1
|1
|74
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|75
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|76
|Иран
|0
|0
|1
|1
|77
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|78
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже