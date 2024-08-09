Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 9 августа

Сегодня, 08:15
Всего в пятницу, 9 августа, будет разыграно 56 медалей в 18 видах спорта (плавание на открытой воде, настольный теннис, парусный спорт, скалолазание, гребля на байдарках и каноэ, хоккей на траве, художественная гимнастика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, футбол, волейбол, легкая атлетика, трековый велоспорт, борьба, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Медальный зачет Олимпиады-2024
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|30
|38
|35
|103
|2
|Китай
|29
|25
|19
|73
|3
|Австралия
|18
|14
|13
|45
|4
|Франция
|14
|19
|21
|54
|5
|Великобритания
|13
|17
|21
|51
|6
|Корея
|13
|8
|7
|28
|7
|Япония
|13
|7
|13
|33
|8
|Нидерланды
|11
|6
|8
|25
|9
|Италия
|10
|11
|9
|30
|10
|Германия
|9
|8
|5
|22
|11
|Канада
|6
|5
|10
|21
|12
|Новая Зеландия
|5
|6
|2
|13
|13
|Ирландия
|4
|0
|3
|7
|14
|Румыния
|3
|4
|1
|8
|15
|Украина
|3
|3
|4
|10
|16
|Венгрия
|3
|3
|3
|9
|17
|Швеция
|3
|3
|3
|9
|18
|Узбекистан
|3
|0
|2
|5
|19
|Бразилия
|2
|5
|8
|15
|20
|Испания
|2
|3
|8
|13
|21
|Иран
|2
|2
|2
|6
|22
|Хорватия
|2
|1
|3
|6
|23
|Куба
|2
|1
|3
|6
|24
|Азербайджан
|2
|1
|1
|4
|25
|Бельгия
|2
|0
|4
|6
|26
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|27
|Филиппины
|2
|0
|2
|4
|28
|Индонезия
|2
|0
|1
|3
|29
|Сербия
|2
|0
|0
|2
|30
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|31
|Казахстан
|1
|3
|3
|7
|32
|Таиланд
|1
|3
|2
|6
|33
|Ямайка
|1
|3
|2
|6
|34
|Швейцария
|1
|2
|4
|7
|35
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|36
|Дания
|1
|2
|1
|4
|37
|Белоруссия
|1
|2
|0
|3
|38
|Эквадор
|1
|2
|0
|3
|39
|Греция
|1
|1
|5
|7
|40
|Польша
|1
|1
|4
|6
|41
|Кения
|1
|1
|3
|5
|42
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|43
|Аргентина
|1
|1
|0
|2
|44
|Сент-Люсия
|1
|1
|0
|2
|45
|Уганда
|1
|1
|0
|2
|46
|Чили
|1
|1
|0
|2
|47
|Тайвань
|1
|0
|5
|6
|48
|Болгария
|1
|0
|3
|4
|49
|Австрия
|1
|0
|1
|2
|50
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|51
|Марокко
|1
|0
|1
|2
|52
|Норвегия
|1
|0
|1
|2
|53
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|54
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|55
|Ботсвана
|1
|0
|0
|1
|56
|Бахрейн
|1
|0
|0
|1
|57
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|58
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|59
|Словения
|1
|0
|0
|1
|60
|КНДР
|0
|2
|4
|6
|61
|Турция
|0
|2
|3
|5
|62
|Мексика
|0
|2
|2
|4
|63
|Армения
|0
|2
|1
|3
|64
|Эфиопия
|0
|2
|0
|2
|65
|Индия
|0
|1
|4
|5
|66
|Киргизия
|0
|1
|3
|4
|67
|Литва
|0
|1
|2
|3
|68
|Косово
|0
|1
|1
|2
|69
|Тунис
|0
|1
|1
|2
|70
|Португалия
|0
|1
|1
|2
|71
|Кипр
|0
|1
|0
|1
|72
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|73
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|74
|Россия
|0
|1
|0
|1
|75
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|76
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|77
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|78
|Доминиканская Республика
|0
|0
|2
|2
|79
|Малайзия
|0
|0
|2
|2
|80
|Молдавия
|0
|0
|2
|2
|81
|Гренада
|0
|0
|2
|2
|82
|Египет
|0
|0
|1
|1
|83
|Замбия
|0
|0
|1
|1
|84
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|85
|Перу
|0
|0
|1
|1
|86
|Cборная беженцев
|0
|0
|1
|1
|87
|Словакия
|0
|0
|1
|1
Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже