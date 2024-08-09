Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 9 августа

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры.

Всего в пятницу, 9 августа, будет разыграно 56 медалей в 18 видах спорта (плавание на открытой воде, настольный теннис, парусный спорт, скалолазание, гребля на байдарках и каноэ, хоккей на траве, художественная гимнастика, прыжки в воду, тяжелая атлетика, футбол, волейбол, легкая атлетика, трековый велоспорт, борьба, тхэквондо, пляжный волейбол, брейкинг, бокс).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Медальный зачет Олимпиады-2024

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 30 38 35 103 2 Китай 29 25 19 73 3 Австралия 18 14 13 45 4 Франция 14 19 21 54 5 Великобритания 13 17 21 51 6 Корея 13 8 7 28 7 Япония 13 7 13 33 8 Нидерланды 11 6 8 25 9 Италия 10 11 9 30 10 Германия 9 8 5 22 11 Канада 6 5 10 21 12 Новая Зеландия 5 6 2 13 13 Ирландия 4 0 3 7 14 Румыния 3 4 1 8 15 Украина 3 3 4 10 16 Венгрия 3 3 3 9 17 Швеция 3 3 3 9 18 Узбекистан 3 0 2 5 19 Бразилия 2 5 8 15 20 Испания 2 3 8 13 21 Иран 2 2 2 6 22 Хорватия 2 1 3 6 23 Куба 2 1 3 6 24 Азербайджан 2 1 1 4 25 Бельгия 2 0 4 6 26 Гонконг 2 0 2 4 27 Филиппины 2 0 2 4 28 Индонезия 2 0 1 3 29 Сербия 2 0 0 2 30 Израиль 1 4 1 6 31 Казахстан 1 3 3 7 32 Таиланд 1 3 2 6 33 Ямайка 1 3 2 6 34 Швейцария 1 2 4 7 35 Грузия 1 2 1 4 36 Дания 1 2 1 4 37 Белоруссия 1 2 0 3 38 Эквадор 1 2 0 3 39 Греция 1 1 5 7 40 Польша 1 1 4 6 41 Кения 1 1 3 5 42 ЮАР 1 1 2 4 43 Аргентина 1 1 0 2 44 Сент-Люсия 1 1 0 2 45 Уганда 1 1 0 2 46 Чили 1 1 0 2 47 Тайвань 1 0 5 6 48 Болгария 1 0 3 4 49 Австрия 1 0 1 2 50 Гватемала 1 0 1 2 51 Марокко 1 0 1 2 52 Норвегия 1 0 1 2 53 Чехия 1 0 1 2 54 Алжир 1 0 0 1 55 Ботсвана 1 0 0 1 56 Бахрейн 1 0 0 1 57 Доминика 1 0 0 1 58 Пакистан 1 0 0 1 59 Словения 1 0 0 1 60 КНДР 0 2 4 6 61 Турция 0 2 3 5 62 Мексика 0 2 2 4 63 Армения 0 2 1 3 64 Эфиопия 0 2 0 2 65 Индия 0 1 4 5 66 Киргизия 0 1 3 4 67 Литва 0 1 2 3 68 Косово 0 1 1 2 69 Тунис 0 1 1 2 70 Португалия 0 1 1 2 71 Кипр 0 1 0 1 72 Колумбия 0 1 0 1 73 Монголия 0 1 0 1 74 Россия 0 1 0 1 75 Фиджи 0 1 0 1 76 Иордания 0 1 0 1 77 Таджикистан 0 0 3 3 78 Доминиканская Республика 0 0 2 2 79 Малайзия 0 0 2 2 80 Молдавия 0 0 2 2 81 Гренада 0 0 2 2 82 Египет 0 0 1 1 83 Замбия 0 0 1 1 84 Кабо-Верде 0 0 1 1 85 Перу 0 0 1 1 86 Cборная беженцев 0 0 1 1 87 Словакия 0 0 1 1

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже