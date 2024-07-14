Мельникова: «Байлз показывает космическую гимнастику, я бы никогда в жизни такое не сделала»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, за кем будет следить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«За Байлз мне очень интересно наблюдать. Она собиралась завершать карьеру в Токио, но сейчас в Париже Симона сто процентов приготовила что-то интересное. Хочется снова посмотреть на космическую гимнастику. Много плохих вещей говорят про нее, но Байлз для меня — гимнастка космического уровня. Я бы никогда такое не сделала в жизни! Смотрю на неё и восхищаюсь. Жду от нее в Париже много первых мест. В психологическом плане для неё очень тяжело справиться с грузом. И то, что она не выступила тогда, сильно повлияло на результат команды. Если она решилась идти в Париж, то она уверена в своих силах.

Мне хочется посмотреть, как выступит сборная США. У них не поменялся состав с Токио, только добавилась одна молодая девочка. В составе три олимпийские чемпионки — очень сильная команда. В Токио еще очень хороша была бразильянка Андраде. Интересно будет посмотреть сборную Китая, потому что их выступления на бревне — это совершенство. И очень хочется посмотреть на девочку из Алжира, у которой сумасшедшая база на брусьях. У нее сложная программа и это впечатляет. Недавно на чемпионате Европы сборная Италии выиграла все снаряды. Хочется посмотреть на них в Париже", — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

На Олимпиаду в Париже россиян допустили в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. На соревнования поедет 15 спортсменов, принявших приглашение МОК. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.