Мэр Парижа назвала тревожными действия Макрона перед Олимпиадой

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) перед стартом Олимпиады-2024.

Коалиция Макрона на европейских выборах уступила более чем в два раза партии «Национальное объединение». После этого лидер Франции объявил о роспуске Нацсобрания.

«Как и многие, я была шокирована, услышав, что президент республики решил провести роспуск (Нацсобрания. — Ред.). Не то чтобы этот результат (выборов в ЕП. — Ред.) ему позволял продолжать как раньше, но все же роспуск прямо перед Играми — это что-то крайне тревожащее», — приводит слова Идальго РИА «Новости».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.