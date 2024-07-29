Мэр Парижа оценила скандальную церемонию открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпийских игр-2024, которая прошла в Париже в пятницу, 26 июля.

«Огромные эмоции, до сих пор трудно прийти в себя. Гений заключался в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Многие люди говорили мне, как это было великолепно и по-французски. Эта церемония сказала о нас все», — приводит слова Идальго РИА «Новости» со ссылкой на France Bleu.

Ранее стало известно, что видеоролик с основными моментами церемонии открытия Олимпиады-2024 был удален с официальных ресурсов.

Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Позже Оргкомитет Олимпиады извинился за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии открытия.