Мэр Парижа отдала в дар музею ОИ гидрокостюм, в котором искупалась в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго отдала в дар музею Олимпийских игр гидрокостюм, в котором искупалась в Сене накануне начала главного старта четырехлетия.

«От церемонии открытия до соревнований по триатлону Сена была сердцем Игр 2024 года в Париже. И это немаловажно, поскольку именно Игры позволили нашей реке, настоящему зеленому легкому, снова стать пригодной для купания», — написала Идальго в соцсетях.

Перед стартом турнира в Париже общественники критиковали состояние главной реки столицы Франции. Идальго в присутствии сотрудников СМИ искупалась в Сене, чтобы доказать ее пригодность для проведения соревнований.

Ранее сообщалось, что на очистку Сены было затрачено почти полтора миллиарда евро. Тем не менее, олимпийские тренировочные заплывы и официальные старты переносились из-за ее плохого состояния.