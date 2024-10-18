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Париж-2024

Сегодня, 00:25

Дегтярев: «Франция послала миру неприятные смыслы на церемонии открытия Олимпиады»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев после заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Уфе отметил, что Франция послала миру неприятные смыслы на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, а не международный олимпийский комитет (МОК).

«Очень много пены на эту тему, меня самого, как человека православного, возмутило абсолютно то, что Париж продемонстрировал миру. Но это страна делает. Страна, а не МОК делает церемонию открытия, посылает миру смысл. Такие смыслы послала Франция миру, нам они неприятны, мы в Сочи послали миру другие смыслы, основанные на нашей русской истории про любовь.

Это решает страна, не МОК, поэтому эта путаница. Обсуждения, пена в прессе – это все нужно заканчивать. Я ко всем обращаюсь: прекратите поливать международных чиновников, не разбираясь в теме, они здесь ни при чем. Их вина есть в том, что сегодня ОКР отстранен. Это решение есть, его мы будем оспаривать, будем добиваться нашего возвращения в олимпийскую семью и защищать наших атлетов», – цитирует РИА «Новости Спорт» Дегтярева.

Источник: https://rsport.ria.ru/20241017/degtyarev-1978624308.html?in=l
Олимпиада
Михаил Дегтярев

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