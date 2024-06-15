Мамиашвили о допуске российских борцов на Олимпиаду: «Свяжусь с международной федерацией, потом примем решение»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на публикацию списка российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2024 в Париже нейтральном статусе.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр. Среди них — 10 борцов: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

««Пока сложно комментировать. Во-первых, непонятно, что за критерии, по которым были допущены именно эти спортсмены. Пока мне нечего комментировать. Буду связываться с международной федерацией, потом примем решение», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе и могут участвовать только в индивидуальных дисциплинах, их результаты не будут учитываться в медальном зачете.