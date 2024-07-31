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Париж-2024

Сегодня, 14:05

Мамиашвили о церемонии открытия Олимпиады: «Бессовестная, преступная пропаганда»

Зарина Халимхонова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на церемонию открытия Олимпиады в Париже.

«Вы думаете, они не сознательно провели именно такую церемонию открытия Олимпиады? Это делается осознанно! Чтобы через такую бессовестную, преступную пропаганду этих всех вещей показать, что только в этом направлении будет развиваться олимпийское движение. И все должны с этим смириться: будет вот так! Есть люди, для которых это категорически неприемлемо, а их большинство подавляющее в мире. Но они вынуждены закрывать глаза на все происходящее для того, чтобы участвовать все-таки, реализовать себя. У меня есть знакомые, которые собирались съездить в Париж, но, увидев это безобразие, не захотели туда ехать. Все происходящее, что там демонстрировалось, не имеет никакого отношения к спорту! Их особо не интересует, продадут ли они билеты на церемонию закрытия Олимпиады», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Михаил Мамиашвили
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