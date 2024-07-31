Мамиашвили о заявлении МОК об уходе от политики: «Это читать невозможно. Держат нас за идиотов»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

«Это не просто двойные стандарты. Они знают, что делают. Они сознательно на черное говорят белое. Дают осознанно понять: «Ребят, правила только для нас, их только мы устанавливаем. Только так, как нам удобно». Или так, как нужно для выполнения очередного политического заказа. Это читать невозможно! Держат нас за идиотов», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024. Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.