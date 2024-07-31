Мамиашвили о словах представителя МОК: «Эффектно звучит из уст этого негодяя»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

«В интернете появилось видео, где сравнивают Олимпиады в Сочи и Париже с разницей в 10 лет. Конечно, мы по другую сторону всех этих понятий. Для нас это категорически неприемлемо. Как заявляет представитель МОК: «Наша профессия — спорт. И никакой политики». Эффектно звучит из уст этого негодяя. При этом на российских спортсменах нужно применить ограничительные меры, для других — нет», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.