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Париж-2024

Сегодня, 14:18

Министр спорта Дегтярев поддержал комментатора Губерниева

Алина Савинова
Дмитрий Губерниев.
Фото Мария Успенская, «СЭ»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласился со словами известного комментатора Дмитрия Губерниева о необходимости активного решения проблем в российском спорте и его развитии.

Ранее Губерниев на фоне Олимпиады в Париже назвал Россию неспортивной страной.

Дегтярев в своем Telegram-канале опубликовал цитату российского журналиста: «Я выбираю другой путь. Я считаю, что проблемы нужно обозначать, решать их, помогать спорту, развивать его. Об этом руководство страны говорит. А на словах Родину любить может каждый...»

«Вот здесь Дмитрия Губерниева поддержу. Солидарен. Работаем», — отметил министр спорта.

29 июля стало известно, что на Олимпийских играх отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене. Эта информация вызвала волну возмущения в СМИ. Губерниев, в свою очередь, призвал обсуждать российские водоемы, а не Сену.

Источник: https://t.me/Degtyarev_Info/14985
Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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