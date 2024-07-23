Министр спорта Франции после заплыва в Сене: «Замечательно, никаких высыпаний»

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера рассказала о своем самочувствии после заплыва в реке Сене.

«Замечательно, замечательно. Никаких побочных эффектов, никаких последствий... Все хорошо, никаких высыпаний», — цитирует главу ведомства РИА Новости «Спорт» со ссылкой на интервью в эфире радиостанции France Inter.

В августе 2023 года тестовые заплывы в Париже отменили из-за сомнений в качестве воды.

Купаться в Сене запрещено с 1923 года. В реку десятками лет сбрасывают мусор, токсичные отходы и канализацию.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.