Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 09:41

Министр спорта Франции уверена, что ливень не испортит церемонию открытия Олимпиады

Telegram Дзен

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера выразила уверенность, что сильный дождь не внесет коррективы в церемонию открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

Ранее французский метеоролог Патрик Марльер спрогнозировал ливень в Париже, который начнется во второй половине дня пятницы.

«Мы жили с этой перспективой в течение многих месяцев, это касается как церемонии открытия, так и мероприятий на Сене. Это нисколько не испортит церемонию. В хорошую погоду всегда приятнее, согласитесь. Но ливень не окажет никакого влияния, он не снизит качество шоу», — приводит слова политика RMC Sport.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится на реке Сена. Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где запланировано финальное шоу церемонии.

Мероприятие состоится в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск).

Олимпиада
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

В Париже нарушено движение поездов в день открытия Олимпийских игр-2024

Во Франции сообщили о массивной атаке на железнодорожную инфраструктуру Парижа в день открытия Олимпиады