Министр спорта Франции заверила в стабильной эпидситуации перед стартом Олимпиады-2024

Исполняющая обязанности министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что в стране наблюдается спокойная эпидемиологическая обстановка перед началом Олимпийских игр.

Ранее пять ватерполисток сборной Австралии заразились коронавирусом в Париже. До этого в ВОЗ сообщили о росте заболеваемости COVID-19 перед началом летней Олимпиады.

«COVID является частью нашей жизни. Атлеты сталкиваются с этим... Нет совершенно никакого эпидемиологического пика. Нет смысла играть в самозапугивание», — сказала Удеа-Кастера в эфире радиостанции Franceinfo.

Министр спорта Франции подчеркнула, что власти приняли максимальные меры предосторожности в преддверии Игр-2024. При этом она отметила, что ответственность за здоровье лежит и на самих спортсменах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.