Мирра Андреева благодаря победе над Соболенко обеспечила себе участие в Олимпиаде

Российская теннисистка Мирра Андреева в трех сетах обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Благодаря этой победе 17-летняя спортсменка обеспечила себе участие в Олимпиаде в Париже.

В live-рейтинге Андреева поднялась на 23-е место и стала четвертой ракеткой России. На Олимпиаде играют топ-56, но не больше четверых от одной страны. Участницы Игр определятся по рейтингу WTA на 10 июня, сразу по окончании «Ролан Гаррос».