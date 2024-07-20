МОК допустил изменение состава российских атлетов на Олимпиаде в Париже

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл отметил, что количество российских спортсменов, которые смогут выступить на Олимпийских играх в Париже, может измениться.

«В Играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество. Кстати, нейтральные атлеты уже тоже заезжают в Олимпийскую деревню, мы очень рады их видеть», — цитирует Макконнелла РИА Новости.

Ранее спортивный директор МОК рассказал, что на Олимпийские игры, которые пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года, продали более 8,8 миллиона билетов.

Согласно опубликованному МОК списку, на Олимпиаде выступят россияне Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут) и Евгений Сомов (плавание).

Российские атлеты не будут допущены до церемонии открытия Игр, а их участие в закрытии Олимпиады пока находится под вопросом.