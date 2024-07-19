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Париж-2024

Сегодня, 12:43

МОК еще не принял решение об участии российских атлетов в закрытии Олимпиады

Алина Савинова
Олимпийские кольца.
Фото AFP
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В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что организация пока не определилась с участием российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

«Решение об участии нейтральных спортсменов в церемонии закрытия будет принято позднее, учитывая, что на церемонию закрытия выходят не команды, а все спортсмены вместе. Во время церемонии награждения будет поднят флаг и исполнен гимн индивидуальных нейтральных атлетов (AIN)», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы МОК.

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18 июля МОК опубликовал окончательный список россиян, которые примут участие в Олимпиаде-2024. В него вошли семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Россияне на летних Олимпийских играх смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах без использования национальной символики. Кроме того, МОК принял решение не допускать спортсменов из России к церемонии открытия. Ранее сообщалось о том, что церемония открытия Олимпиады в Париже находится под угрозой срыва.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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