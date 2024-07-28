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Париж-2024

Сегодня, 19:08

МОК извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады-2024

Эйфелева башня.
Фото Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге оргкомитет заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится в посте МОК в социальных сетях.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада
МОК
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