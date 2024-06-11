В МОК объяснили появление плаката с Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил появление плаката с российской легкоатлеткой Еленой Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу МОК.

Ранее во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.