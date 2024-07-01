МОК нашел объяснение отказа российским дзюдоистам в участии в Олимпиаде

Пресс-служба Международного олимпийского комитета ответила на запрос «СЭ» об основаниях отказа в допуске на Олимпиаду 13 российских дзюдоистов. Россияне отправили 17 заявок, из них одобрили только четыре. Федерация дзюдо России в ответ отказалась от участия в Олимпиаде.

— Решения Комиссии по допуску индивидуальных нейтральных атлетов (AINERP) основываются на принципах участия спортсменов с российским и белорусским паспортом на Олимпийских играх в Париже. Мы не можем комментировать индивидуальные случаи и решения комиссии. Она рассматривает спортсменов в соответствии с решением исполкома МОК и установленными принципами, — ответили в пресс-службе МОК.

В комиссии по допуску работают три человека — Николь Хевертц (вице-президент МОК, председатель группы экспертов), Пау Газоль (представитель комиссии по этике МОК) и Ю Сын Мин (представитель комиссии спортсменов МОК).