Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 13:30

МОК назвал имена первых 14 россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже

Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

МОК назвал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

В число россиян, которые получили допуск до участия в Играх, вошли:

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов;

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева;

Борьба: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. Атлетам из России разрешено принимать участие только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

28
Читайте также
Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Янчук: «Думаю, никаких проблем у российских теннисистов на Олимпиаде не будет, так как наших игроков любят во всем мире»
Камоцци: «Миранчук и Головин на пике своих карьер. Жаль, что их не будет на Евро-2024»
«Меня кинули с Олимпиадой. Мы сдали тонны литров мочи и крови!» Крик души российского чемпиона Игр БРИКС
Ефимова получила шанс на Париж-2024. Но может пролететь мимо олимпийского норматива
Российские теннисисты прошли перед Олимпиадой первую проверку. Но впереди их ждет еще одна
Российская пловчиха Ефимова получила нейтральный статус
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Пятиборка Баташова не смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры в Париже

Мамиашвили о допуске российских борцов на Олимпиаду: «Свяжусь с международной федерацией, потом примем решение»