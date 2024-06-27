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Париж-2024

Сегодня, 10:52

МОК не будет ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

Сергей Разин
корреспондент
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет ограничивать российских и белорусских спортсменов в общении с журналистами, сообщает ТАСС со ссылкой на МОК.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила россиянам и белорусам на соревнованиях общаться со СМИ, закрыв им доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с журналистами.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Источник: https://tass.ru/sport/21214837
МОК
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