МОК не будет ограничивать общение российских спортсменов со СМИ на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет ограничивать российских и белорусских спортсменов в общении с журналистами, сообщает ТАСС со ссылкой на МОК.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила россиянам и белорусам на соревнованиях общаться со СМИ, закрыв им доступ на пресс-конференции и в зоны для общения с журналистами.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.