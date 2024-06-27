МОК не допустил российских гребцов на Олимпиаду-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в Олимпиаде-2024 в Париже российских гребцов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз МОК.

«Индивидуальная нейтральная группа по проверке соответствия спортсменов требованиям (AINERP) рассмотрела кандидатуры спортсменов из России и Белоруссии в соответствии с решением исполнительного совета МОК и установленными принципами. Группа смогла воспользоваться новой информацией из различных источников, в частности, официальными списками спортсменов, связанных со спортивными клубами военных и силовых структур, опубликованными на официальных сайтах этих стран», — говорится в заявлении МОК.

В списке допущенных спортсменов на Игры-2024 в Париже не было российских и белорусских гребцов.

МОК сообщает, что в некоторых видах спорта количество допущенных спортсменов может быть меньше, чем количество заработанных квот. В таких случаях эти места будут перераспределены между спортсменами из других НОК в соответствии с квалификационной системой.