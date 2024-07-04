МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады в Париже

В Международном олимпийском комитете (МОК) опровергли слухи о возможной отмене Олимпиады в Париже.

Ранее во французском издании Le Point появилась информация, что глава МОК Томас Бах может рассмотреть вопрос об отмене или переносе Олимпиады из-за роспуска Национального собрания во Франции.

«Очевидно, что это часть продолжающейся кампании по дезинформации против Франции, МОК, его президента и Олимпиады. Это не имеет под собой никаких фактических оснований. Президент МОК и олимпийское движение с нетерпением ожидают великолепных Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — говорится в заявлении МОК, которое опубликовано в соцсети X.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.