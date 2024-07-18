МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

В соревнованиях выступят 15 российских спортсменов: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, представительница прыжков на батуте и пловец.

Список россиян, которые выступят на Олимпийских играх, выглядит следующим образом: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут) и Евгений Сомов (плавание).

Также в НОК Белоруссии назвали окончательный список из 16 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе: Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (академическая гребля), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (гребля на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Анна Змушко (плавание), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (прыжки на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (пулевая стрельба), Георгий Гурциев (Тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (Тяжелая атлетика).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.