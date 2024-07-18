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Париж-2024

Сегодня, 11:00

МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
Фото AFP
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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

В соревнованиях выступят 15 российских спортсменов: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, представительница прыжков на батуте и пловец.

Список россиян, которые выступят на Олимпийских играх, выглядит следующим образом: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на байдарках и каноэ), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (батут) и Евгений Сомов (плавание).

Также в НОК Белоруссии назвали окончательный список из 16 спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе: Абубакар Хаслаханов (греко-римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (академическая гребля), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (гребля на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Анна Змушко (плавание), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (прыжки на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (пулевая стрельба), Георгий Гурциев (Тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (Тяжелая атлетика).

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Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Алексей Коровашков
Анжела Бладцева
Даниил Медведев
Диана Шнайдер
Евгений Сомов
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Мирра Андреева
Олеся Ромасенко
Павел Котов
Роман Сафиуллин
МОК
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