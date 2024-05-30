МОК отказался конкретизировать сроки выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

В Международном олимпийском комитете (МОК) ответили на вопрос, когда российские спортсмены получат нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже.

«Информация будет опубликована в надлежащее время», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МОК.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага и гимна. Позже в МОК сообщили, что квалификацию на Игры 2024 года прошли 12 спортсменов из России, всего их может оказаться 55.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.