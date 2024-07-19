МОК планирует организовать трансляции Олимпиады для России на своем сайте

Трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже можно будет посмотреть на сайте МОК. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Информация о трансляциях Олимпийских игр-2024 в России на сайте МОК.

На прошлой неделе появилась информация, что федеральные каналы решили не приобретать права на трансляции и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В четверг МОК опубликовал окончательный список из 15 российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2024.