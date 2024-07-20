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Париж-2024

Сегодня, 11:01

МОК уверен, что российские спортсмены будут в безопасности на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о доверии французским властям в вопросе обеспечения безопасности спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже.

«Как и всегда, за меры безопасности отвечают местные власти. Они проинформировали МОК о том, что в течение нескольких лет работали, исходя из того, что потребуются самые строгие меры безопасности», — сообщили ТАСС в МОК.

Ранее председатель Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис призвал стороны, которые принимают участие в вооруженных конфликтах, взаимно прекратить огонь на время проведения Олимпиады.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

Источник: ТАСС
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