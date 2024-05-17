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Париж-2024

Сегодня, 08:28

МОК запретит российским журналистам использовать символику страны на Олимпиаде в Париже

Центр Парижа.
Фото AFP
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Международный олимпийский комитет (МОК) запретит российским журналистам использовать символику страны на Играх в Париже, сообщает ТАСС.

«К сотрудникам медиа предъявляются такие же требования, как и к нейтральным спортсменам», — заявил источник ТАСС в организации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. Кроме того, не допускается использование буквы Z и цветов георгиевской ленты.

Источник: ТАСС
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