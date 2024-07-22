Монсон назвал отказ российским журналистам в аккредитации на Олимпиаду нарушением прав человека

Экс-боец ММА и член Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон считает отказ организаторов Олимпиады в Париже аккредитовывать российских журналистов нарушением прав человека.

«Это нарушение прав человека и ограничение работы журналистов. Но в этом нет ничего удивительного, страны Запада давно так себя ведут. То, чем они занимаются, давно не является демократией», — цитирует Монсона ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из предосторожности», а также опасаясь потенциальных «шпионов».

Родившийся в США Монсон является гражданином РФ с 2018 года. В 2023 году бывший спортсмен принял решение отказаться от американского гражданства.