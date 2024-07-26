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Париж-2024

Сегодня, 22:44

Мустафина рассказала, за кем будет следить на Олимпийских играх в Париже.

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина ответил на вопрос, за кем будет следить на Олимпийских играх в Париже.

— Если Олимпиада будет показана, я посмотрю. Если нет, то нет. Результатами соревнований, естественно, буду интересоваться, но сидеть и смотреть трансляцию — нет. Несмотря ни на что нам надо знать, что происходит в мире. В гимнастике буду следить за Байлз. Есть шанс, что Симона возьмёт все золотые медали в Париже. Но я не знаю, как готовы другие спортсмены.

Поддерживаю ли российских спортсменов под нейтральным статусом? Не могу сказать, что я их поддерживаю или критикую. Они сделали свой выбор, — сказала Мустафина Metaratings.

В Олимпиаде в Париже примут участие 15 российских спортсменов. Всего на Играх выступят 10,5 тысяч человек из 206 национальных сборных.

Источник: Metaratings.ru
Алия Мустафина
Симона Байлз
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