На сайте МОК исчезло упоминание сайта организации как транслятора Олимпиады-2024 в Париже

На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) исчезла информация о том, что трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже можно будет посмотреть на сайте организации.

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что МОК планирует организовать трансляции Игр для России на своем сайте. Соответствующая информация была доступна в разделе «Где смотреть Олимпиаду». Теперь это упоминание отсутствует.

Информация о трансляциях Олимпийских игр-2024 в России на сайте МОК.

Ранее появилась информация, что федеральные каналы решили не приобретать права на трансляции и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.