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Париж-2024

Сегодня, 16:25

На сайте МОК исчезло упоминание сайта организации как транслятора Олимпиады-2024 в Париже

Алина Савинова
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Фото AFP
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На официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) исчезла информация о том, что трансляции соревнований Олимпийских игр в Париже можно будет посмотреть на сайте организации.

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что МОК планирует организовать трансляции Игр для России на своем сайте. Соответствующая информация была доступна в разделе «Где смотреть Олимпиаду». Теперь это упоминание отсутствует.

Информация о трансляциях Олимпийских игр-2024 в России на сайте МОК.

Ранее появилась информация, что федеральные каналы решили не приобретать права на трансляции и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Российские зрители смогут следить за&nbsp;событиями на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

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