Валуев поддержал слова Лукашенко об участии спортсменов в Олимпиаде: «Уверенным в победе надо быть»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии белорусских спортсменов в Олимпиаде.

Ранее Лукашенко заявил следующее: «Едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе? Тогда набей им морду».

«Да, уверенным в победе надо быть. Раз решил ехать [на Олимпиаду в нейтральном статусе]», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В МОК сообщили, что на олимпийские соревнования могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.