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Париж-2024

Сегодня, 21:30

Азербайджан обратился в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024

Алина Савинова
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за плохого качества медалей, которые атлетам страны вручили на Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что ведомство на основании жалоб спортсменов провело расследование, в ходе которого было выявлено, что медали семерых азербайджанских олимпийцев, в том числе две золотые, претерпели явные изменения. После получения ответа из МОК будет решаться вопрос по возврату медалей или их замене на новые.

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Ранее французское издание La Lettre сообщило, что победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады в Париже вернули более 100 медалей оргкомитету Игр из-за плохого качества наград. Согласно источнику, руководство Парижского монетного двора, который изготовил медали, уже уволило трех ведущих специалистов.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.

Источник: ТАСС
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