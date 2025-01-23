Азербайджан обратился в МОК из-за плохого качества медалей Олимпиады-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана направил официальное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за плохого качества медалей, которые атлетам страны вручили на Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что ведомство на основании жалоб спортсменов провело расследование, в ходе которого было выявлено, что медали семерых азербайджанских олимпийцев, в том числе две золотые, претерпели явные изменения. После получения ответа из МОК будет решаться вопрос по возврату медалей или их замене на новые.

Ранее французское издание La Lettre сообщило, что победители и призеры Олимпиады и Паралимпиады в Париже вернули более 100 медалей оргкомитету Игр из-за плохого качества наград. Согласно источнику, руководство Парижского монетного двора, который изготовил медали, уже уволило трех ведущих специалистов.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.