Джокович: «Матч с Надалем был довольно равный, особенно во втором сете»

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:1, 6:4) во втором круге Олимпиады-2024.

«Чувствую облегчение. При счете 6:1, 4:0 казалось, что все складывается в мою пользу и мне стало даже слишком комфортно. Поэтому при счете 4:1 я неаккуратно сыграл на своей подаче, а Надалю нельзя давать такие шансы, потому что он непременно ими воспользуется и вернется в матч. Особенно на этом корте. Из-за трибун тоже было тяжело. Матч был довольно равный, особенно во втором сете», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Джокович заявил, что Надаль не смог показать свой максимум в матче.

37-летний серб в третьем круге Игр в Париже сыграет с немцем Домиником Кепфером. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Джоковича.