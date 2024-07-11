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Париж-2024

Сегодня, 13:04

ОКР произвел выплаты спортсменам, не допущенным до Олимпиады в Париже

ОКР произвел выплаты спортсменам, не допущенным на Олимпиаду.
Фото AFP
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Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил компенсации спортсменам, не получившим возможности выступить на Играх-2024 в Париже, сообщил гендиректор ОКР Владимир Сенглеев.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день», — приводит слова Сенглеева РИА Новости Спорт.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Атлеты не примут участие в церемониях открытия и закрытия Игр. Кроме того, медали приглашенных атлетов не будут учитываться в общем зачете.

Источник: РИА Новости Спорт
Олимпиада
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