Олимпиада 2024: прямая трансляция церемонии открытия Игр в Париже начнется в 20.25

26 июля состоится церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Трансляция начнется в 20.30 по московскому времени.

Открытие пройдет на фоне парижских достопримечательностей — на реке Сене. Спортсмены проплывут 6 километров на 180 лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста (возле Эйфелевой башни). На протяжении всего пути будут установлены картины и экраны с трансляцией. Финальная часть церемонии состоится на площади Трокадеро. Планируется, что событие посетят 120 глав государств. Также с торжественной речью выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Остальные подробности не разглашаются.

Российские телеканалы отказались от трансляции Олимпийских игр в Париже. Церемонию открытия Олимпиады-2024 можно смотреть на официальном сайте МОК. Для просмотра нужно пройти регистрацию.